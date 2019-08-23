Экспорт сельхозпродукции из Челябинской области вырос за год на 36%

Предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области в первом полугодии увеличили экспорт продукции на 36%. Всего, по данным Федеральной таможенной службы, за границу вывезли 80 тыс. т, что на 22 тыс. больше по сравнению аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона. В денежном выражении экспорт сельхозпродукции вырос на 24%, до $61,5 млн. К 2024 году этот показатель планируется увеличить в 4,7 раза ($292 млн) за счет реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Так, на федеральном уровне предусмотрены меры поддержки предприятий-экспортеров в виде субсидий и льготных кредитов. Сейчас минсельхоз области ведет работу по формированию пакета документов для участия АО «Макфа» и ООО «Объединение «Союзпищепром» в федеральном отборе программ повышения конкурентоспособности для получения льготного займа.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, рост экспорта должен быть обеспечен созданием новой товарной массы с высокой добавленной стоимостью, а также устранением различных торговых барьеров. Развитие экспорта позволит разгрузить региональный рынок, убрав с него излишки продукции, например, это относится к мясу птицы и субпродуктам. Но пока основными экспортными товарами являются мука, крупа, готовые завтраки и супы, кондитерские изделия. К самым перспективным видам относятся макаронные изделия, подсолнечник и масличные культуры.