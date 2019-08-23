Роспотребнадзор опроверг новости о массовом распространении на юге России тропических комаров

На Кубани не зафиксировано появление популяций новых видов комаров – переносчиков тропических болезней, сообщили "Ъ-Юг" в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за изменения климата на юге России якобы массово размножаются комары из Египта и Юго-Восточной Азии, которые переносят вирусы тропических болезней.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что вирусы, характерные для стран тропического климата, не развиваются в организмах насекомых, живущих на юге России. «Нас спасает климат и другие географические факторы, – пояснили в Роспотребнадзоре, – Комары в нашем климате не способны массово «вынашивать» вирусы тропических лихорадок и передавать эти вирусы». В ведомстве уточнили, что единичные случаи заноса новых видов комаров в регион возможны, но эти насекомые, как и местные виды, не могут массово распространять тропические лихорадки. С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций управлением Роспотребнадзора и местными властями проводятся мероприятия по уничтожению комаров. Эпидемиологическая обстановка по «экзотическим» вирусам в регионе стабильная, уточнили в Роспотребнадзоре.

Анна Перова, Краснодар