Нового начальника судебных приставов Пермского края нашли в Красноярске

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) возглавил бывший руководитель красноярского подразделения службы Сергей Неведомский. Как указано на сайте краевого УФССП, пока он руководит приставами Прикамья в ранге и. о.

Господин Неведомский работает в ФССП РФ с 2000 года. Карьеру начинал в Боготольском районе Красноярского края. В сентябре 2018 года назначен и.о. руководителя УФФСП по Красноярскому краю.

Прежний руководитель УФССП по Пермском краю Игорь Кожевников в настоящее время содержится в СИЗО №1 Перми по обвинению в получении взяток. Господин Кожевников занимал должность главного судебного пристава Пермского края с января 2016 года.