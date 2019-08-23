Темрюк лидирует в России по самым разрушительным ДТП

Эксперты определили, что в Темрюке больше всего шансов попасть в ДТП с полной конструктивной гибелью транспортного средства, чем в других городах страны, сообщает «Право.ру» со ссылкой на исследование страховой компании «Согласие». В Темрюке число аварий с полным уничтожением автомобиля почти в 2,5 раза превышают средний показатель по России.

Среди других опасных городов называются Челябинск, Липецк и Воронеж, там шансов попасть в ДТП с уничтожением автомобиля в два раза больше, чем в среднем по России. Меньше всего шансов получить конструктивную гибель машины в результате дорожно-транспортного происшествия в Тюмени, Рязани и Ульяновске — там частота подобных аварий почти в два раза ниже среднего показателя.

Андрей Ульченко