У пенсионерки из Ижевска похитили 590 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации

У 68-летней жительницы Ижевска похитили более 590 тыс. руб. под предлогом выплаты компенсации за ранее совершенный вклад в финансовую пирамиду. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По словам потерпевшей, в июле этого года ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что ей положена компенсация за вложенные в 90-е годы деньги в одну из финансовых пирамид. Звонивший пояснил, что для получения возмещения женщине необходимо оплатить комиссию за транзакцию. Пенсионерка поверила мужчине и перечислила деньги на указанный счет. Через некоторое время ей позвонил другой мужчина, который сообщил, что женщине необходимо заплатить за перевод денег на ее счет, а также оплатить услуги адвоката, который будет представлять ее интересы в суде. Потерпевшая вновь перечислила средства. В последующем она совершила еще несколько переводов по просьбе звонивших.