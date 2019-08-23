Защита Андрея Носкова оспорила выводы финансовой экспертизы

Сегодня в Октябрьском райсуде Уфы на заседании по уголовному делу владельца строительной группы ПСК-6 Андрея Носкова судья Радмир Гаймалеев зачитал результаты экспертизы финансово-экономической деятельности принадлежавшей предпринимателю компании «Колорит». Экспертизу проводила сотрудник региональной лаборатории судебной экспертизы Минюста России Валерия Соколова. «Выявлено, что у «Колорита» была финансовая возможность погасить задолженность перед администрацией Уфы по установленному графику в течение всего срока договора», — установила эксперт.

Адвокат господина Носкова Альберт Салимов, который был заранее ознакомлен с экспертизой, отметил, что у защиты «безусловно, возникли сомнения в ее полноте и достоверности». Он попросил приобщить к делу рецензию на экспертизу, подготовленную членом ассоциации «Содружество» аудиторской палаты России, аудитором Тимуром Кускильдиным, «имеющим стаж более 18 лет». «Экспертиза составлена с нарушениями законодательства, регламентирующего проведения данного вида исследования», — зачитал вывод рецензента господин Салимов. Так, эксперт установил, что в 2010-2017 годах оборот компании составил 8,519 млрд руб. Однако, по мнению рецензента, общий оборот по счетам «Колорита» за тот же период равнялся 2,76 млрд. «При этом разница между размером оборота, указанного экспертом и исчисленного рецензентом, составляет 5,75 млрд руб., что говорит о недостоверности исследования эксперта», — отметил Альберт Салимов.

Не согласилась с выводами эксперта и потерпевшая сторона — представитель администрации Уфы. Представитель мэрии отметила, что, по мнению эксперта, расходы, понесенные администрацией Уфы на расселение домов, составили 44,77 млн руб. Однако по расчетам мэрии они составили около 66 млн руб.

Судья пообещал на следующее заседание, которое состоится 23 сентября, пригласить Валерию Соколову.

Напомним, господин Носков обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое выразилось в получении от мэрии обманным путем, без торгов, двух свободных для застройки участков на углу улиц Комсомольской, 50 лет СССР и проспекта Октября и нанесении бюджету 251 млн руб. ущерба.

Майя Иванова