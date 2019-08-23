На строительство соцобъектов в Краснодарском крае выделено 7,7 млрд рублей

Из бюджетов разного уровня на строительство объектов социальной сферы выделено в 2019 году 7,7 млрд руб. Такая сумма была озвучена на прошедшем накануне совещании в администрации края под руководством первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко.

Отмечается, что строительство социальных объектов ведется в рамках исполнения нацпроектов «Образование», «Демография» и «Жилье и городская среда». В настоящее время в регионе идет строительство 11 детских садов, 15 школ и 17 спортивных объектов, ведется обеспечение инженерной инфраструктурой 1 837 земельных участков для многодетных семей.

Доля бюджетных средств из краевой казны составляет 1,6 млрд руб. По сравнению с 2017 годом рост составил 22%. Пятнадцати муниципалитетам перечислено 4,25 млрд руб. по 28 объектам. Высокий уровень строительной готовности имеют объекты Белоглинского, Приморско-Ахтарского и Кавказского районов, а также Краснодара и Сочи.

Василий Хитрых