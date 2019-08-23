Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает о деликатесах, одним из ингредиентов которых является золото.

В мир самых дорогих деликатесов отправляемся сегодня. Их можно назвать «золотыми» и в прямом, и в переносном смысле. В 2014 году шеф-повар ресторана Honky Tonk в Лондоне придумал самый дорогой бургер в мире: он готовится из мраморной говядины и мяса новозеландского ягненка, приправлен гималайской солью и сыром бри, украшен лобстером, беконом с кленовым сиропом, белужьей икрой и копченым утиным яйцом, прикрытым листом золота. Подают бургер с шампанским и соком манго. Стоит он $18 тыс.

Мода на пищевое золото прочно закрепилась в меню гламурных ресторанов, умножая стоимость и без того дорогого блюда в несколько раз. Фантики для конфет, которые можно есть вместе с конфетами; съедобные золотые хлопья или листочки, которыми украшаются деликатесы… Короче, даже не на золоте едим (имеется в виду посуда), а просто поглощаем его в чистом виде с мясом, рыбой, птицей, овощами.

Вот вам десерт всего за $10 тыс. — называется «Золотое изобилие», можно попробовать в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. Заказывать нужно за 48 часов до подачи. Это одна из самых редких сладостей в мире, состоит из пяти шариков таитянского ванильного мороженого, приготовленного на мадагаскарской ванили и украшенной съедобным листом из 23-каратного сусального золота, сиропом из самого дорогого в мире шоколада Amedei Porcelana, шоколадом из какао-бобов из венесуэльской деревни Чуао, шоколадными трюфелями, марципановыми вишнями, драже тоже из золота и арманьяком. Десерт подается с маленькой мисочкой икры без соли и маракуйей. Икра в таком десерте, действительно, прикольно, хотя и золото тоже в кассу, во всех блюдах. Насытившись драгоценным ужином, можно потом смело говорить, что у тебя был не только золотой стол, но и золотой стул тоже…