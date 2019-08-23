Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает о своем опыте пересечения границы России на автомобиле и рассуждает о том, как можно было бы ускорить этот процесс.

Так сложилось, что за последние два десятка лет я, вероятно, раз сто пересекал государственную границу России на автомобиле, и потому имею некоторый опыт. Были времена, когда я мчал к границе, нарушая скоростной режим, а мои остановки на заправку и все остальное больше походили на пит-стопы «Формулы-1». Но я уже давно перестал так делать, потому что в такой спешке нет никакого смысла. Торопись — не торопись, прохождение границы — это лотерея: иногда можешь пройти все процедуры и оказаться на той стороне уже через сорок минут, а иногда — упрешься в хвост очереди и проведешь в ней достаточно много времени. Мой личный рекорд — восемь часов на границе между Россией и Латвией, повторять который не пожелаю и врагу.

Но вот от госкорпорации «Ростех» пришла новость, что ее специалистами подготовлены проекты реконструкции семи пунктов пропуска через государственную границу России, в том числе четырех автомобильных, два из которых — это «Светогорск» и «Ивангород» в Ленинградской области, для проезда в Финляндию и Эстонию соответственно.

Основная цель реконструкций — увеличение пропускной способности, в частности, в ходе модернизации автомобильных пропускных пунктов будут построены дополнительные полосы движения с кабинами паспортного контроля.

Госкорпорации, конечно, виднее, но, на мой взгляд, проблему можно было бы решить более простым способом, который, кстати, успешно опробован нашими соседями — белорусами. Называется он «электронная очередь». Регистрируешься на сайте, платишь вполне вменяемые деньги, и гарантированно проходишь границу за час. Потому что поток желающих ее пересечь формируется не спонтанно, а как бы «намазывается ровным слоем» по дням и часам недели. То есть и у нас решить проблему можно было бы силами программистов, а не работников заводов по производству асфальта, строителей, электриков и других специалистов, у которых по определению и так работы хватает.