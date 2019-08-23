Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина — о том, как на стоимости жилья в Москве отразилась реформа долевого строительства.

Каждое значимое событие на рынке недвижимости отражается в итоге на ее стоимости. Не проигнорировала стоимость жилья — как квартир, так и апартаментов — и реформу долевого строительства. Мы вновь увидели тренд на повышение. И это несмотря на то, что многие компании и проекты смогли сохранить прежние условия реализации, то есть им удалось обойтись без проектного финансирования и обязательного открытия эскроу-счетов. Но вряд ли цены пойдут вниз, по крайней мере, в ближайшее время.

Не верят в возможность понижения стоимости и будущие покупатели. Аналитики агентства недвижимости «Бон Тон» провели опрос потенциальных покупателей и выяснили, что 40% респондентов ожидают 5% роста цен в течение оставшихся месяцев текущего года, в то время как в аналогичное снижение цен верят менее 10%. Еще 14,5% опрошенных уверены, что цены только возрастут, причем более существенно, чем на 5% . Остальные потенциальные клиенты думают, что новых пиковых показателей ждать не стоит, и цены на новостройки сохранятся на примерно том же уровне, что и сегодня.

А тем временем, по данным брокеров компании «Метриум», темпы роста цен на первичном рынке последние годы все же замедлились. И вложения в недвижимость уже не показывают такую высокую доходность, как 10 или 15 лет назад. Впрочем, отдельные проекты от старта до получения разрешения на ввод в эксплуатацию все еще демонстрируют уверенную динамику, которая по-прежнему позволяет рассматривать покупку на этапе котлована как действительно выгодную инвестицию. И десять проектов за весь период стройки показали это наглядно — цены в них выросли более чем на 20%.