В Ростове из-за футбольного матча изменят схему движения двух автобусов

Из-за проведения на «Ростов-Арене» футбольного матча 25 августа в городе изменится схема движения автобусов № 76 и № 39. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Как сказано в сообщении, с 17:00 до 23:30 движение автобусов по маршруту № 76 будет организовано по укороченной схеме до остановки «Городской пляж». Кроме того, будет выделено два дополнительных автобуса на маршрут № 39, которые также будут следовать до остановки «Городской пляж».

Напомним, в воскресенье, 25 августа, на «Ростов-Арене» пройдет матч между «Ростовом» и «Рубином». Игра начнется в 19:00.

Кристина Федичкина