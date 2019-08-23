Краснодарские налоговики намерены банкротить «Васюринский мясокомбинат»

Инспекция налоговой службы №5 по Краснодару обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» банкротом, информация опубликована в «СПАРК-Интерфакс». По данным системы, на сегодняшний день в отношении предприятия открыты исполнительные производства по налогам и сборам на общую сумму 17,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Васюринский МПК» зарегистрировано в Краснодаре его стопроцентным собственником выступает Татьяна Фурса. До января текущего года комбинатом владели Александр и Николай Кутковы. Выручка от продаж предприятия в 2018 году достигла рекордных за последние пять лет 1,085 млрд руб. Чистая прибыль впервые за этот же период времени имеет положительное значение — 223,6 млн руб. Чистые активы оказались в минусе: -702 млн руб.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань,“ в ноябре прошлого года в Первомайском суде Краснодара началось слушание уголовного дела в отношении бывшего гендиректора и совладельца мясокобината «Васюринский МПК» Александра Куткова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным обвинения, по инициативе господина Куткова компания предоставила в департамент сельского хозяйства края документы о покупке 113 голов КРС. Это дало предприятию возможность получить субсидию в размере 35,6 млн руб. Деньги выделялись по краевой и федеральной программе «Развитие молочного и мясного скотоводства». Однако, как утверждает следствие, представленные документы содержали заведомо ложные сведения о сделках.

Андрей Ульченко