Парламент Татарстана обсудит законопроект о памятной дате свержения ордынского ига

Госсовет Татарстана в понедельник 26 августа обсудит федеральный законопроект, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня совместного заседания комитета по госстроительству и комитета по образованию, культуру, науке и национальным вопросам, сообщили «Ъ-Казань»в парламенте.

С инициативой установить такой памятный день выступают власти Калужской области. Законопроект в Госдуму внес депутат от региона Геннадий Скляр. В пояснительной записке говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».

Сейчас документ направлен на обсуждение в регионы. Отзывы собираются до 2 сентября.

В конце 2017 года комитет Госсовета по национальным вопросам уже выступал против установления такой памятной даты. В заключении Института истории Академии наук Татарстана говорилось, что стояние «нельзя рассматривать как особо значимое историческое событие, связанное с освобождением Руси от ордынской власти»: «это лишь один из многочисленных, но не решающих эпизодов в борьбе различных образований и групп за золотоордынское наследие».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"