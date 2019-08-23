На Урале двое мужчин убили водителя, чтобы на его автомобиле похитить овец

В Свердловский областной суд для рассмотрения передано уголовное дело двух граждан Республики Таджикистан, которые убили мужчину, чтобы на его «Газели» похитить с фермы в поселке Верхнее Дуброво животных. Как сообщили в пресс-службе суда, им вменяют ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.4 ст.166 УК РФ (Угон) и ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).

Как считают следователи, для хищения мужчины решили использовать грузовой автомобиль. 2 декабря 2018 года они нашли через интернет объявление о грузоперевозках и договорились с водителем о якобы перевозке мебели. Доехав из Березовского в поселок Верхнее Дуброво, они попросили водителя выйти из автомобиля, после чего забили его молотком.

После этого сообщники похитили с животноводческой фермы четырех овец и семь телят. Похищенный скот перевезли в дом к своему знакомому, угнанный фургон бросили на трассе. В результате хищения ферме причинен ущерб на сумму более 128 тыс. руб. Обвиняемым может грозить до пожизненного лишения свободы.