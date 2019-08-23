Август тепло прощается

Москвичей ожидает теплый конец августа: температура на выходных в столице поднимется до плюс 23 градусов. По словам синоптиков, это соответствует норме последнего месяца лета. Правда, будет облачно и в некоторых районах города возможны кратковременные осадки.

Несмотря на возможные дожди, в основном погода будет для москвичей комфортной, рассказал сотрудник Гидрометцентра Александр Голубев: «В пятницу и выходные дни в Москве и Подмосковье, в центральной полосе России будет погода умеренно теплая. Надо сказать, что накануне через Москву и область прошел холодный атмосферный фронт, поэтому те температурные значения, которые наблюдались в среду и первую половину четверга, были на пять градусов выше средних. Теперь же они сменятся более умеренной, но все же теплой погодой. Преобладающая температура в пятницу и выходные дни — около 20 градусов. По области — от 18 до 23 градусов, осадки маловероятны, погода комфортная с переменной облачностью. Будет выглядывать солнышко, ветер тоже довольно слабый — до 8 м/сек. В общем, очень хорошая погода с температурой около нормы».

В начале следующей рабочей недели дневные температуры также будут около 20 градусов, а в следующий четверг возможно повышение до +25. Кроме того, в Гидрометцентре ожидают, что в начале сентября в столицу придет бабье лето. Однако синоптики пока не готовы сказать, долго ли оно продлится и насколько будет теплым

Елена Иванова