Эскизный проект ледового городка выполнит ИП Вячеслав Саралев

Агентство социокультурных проектов Перми завершило торги на разработку эскизного проекта новогоднего ледового комплекса на эспланаде. Закупка осуществлялась у единственного поставщика. Им стал индивидуальный предприниматель Вячеслав Саралев. Стоимость контракта составляет 300 тыс. руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», господин Саралев в 2019 году уже заключил контракт на разработку художественной концепции новогоднего комплекса. В 2018 году предприниматель получил контракт стоимостью 600 тыс. руб. на проведение лагеря для студентов ПГНИУ.

Напомним, в 2019 году расходы на празднование Нового года в Перми будут увеличены. Из городского бюджета будет дополнительно выделено 35 млн руб. Ледовый городок разместится на всей эспланаде, будет закуплена новая ель.