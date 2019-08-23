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Сотрудники саратовского управления по охране памятников предоставили недостоверные сведения о доходах

В Саратовской области трое сотрудников управления по охране объектов культурного наследия предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах и недвижимости. Это стало известно в результате прокурорской проверки, уточнили в региональном надзорном ведомстве.

Начальнику управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области внесено представление. Материалы проверки в отношении служащих будут рассмотрены комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликтов интересов аппарата губернатора.

Марина Ковалева


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