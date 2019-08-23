В Белгородской области снижается спрос на ипотеку

По итогам первой половины 2019 года жители Белгородской области взяли ипотечных кредитов на 8,8 млрд руб. — на 500 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в белгородском отделении главного управления Центробанка по ЦФО. С января по июнь 2019 года жители региона взяли 4848 ипотечных жилищных кредитов.

При этом сумма среднего ипотечного жилищного кредита выросла с 1,7 до 1,8 млн руб. На 1 июля 2019 года задолженность белгородцев по ипотеке составила 46 млрд руб., доля просроченной — менее 0,7%. В среднем белгородцы в 2019 году берут ипотечные жилищные кредиты в на 17,6 лет, тогда как в 2018-м — на 16 лет.

Олег Мухин