С 2014 года в Башкирии уничтожили пять тонн санкционных продуктов

За пять лет в Башкирии было изъято из оборота и уничтожено свыше пяти тонн нелегальной продукции, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления со ссылкой на начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкортостанской таможни Руслана Метелева. «Это томаты, грецкие орехи, яблоки, груши, пекинская капуста, инжирные персики из Испании, Польши, Германии, сыры из Германии и Голландии, а также спортивное питание производства США, Великобритании, стран Евросоюза», — отметил таможенник.

Влада Шипилова