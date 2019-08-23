Краснодар находится на третьем месте по величине стоимости бензина на Юге России

Средняя стоимость бензина в Краснодаре на 19 августа текущего года составила 46,96 руб. за литр. Дороже автомобильное топливо стоит среди городов Южного федерального округа только в Севастополе (49,27 руб./л) и Симферополе (48,90 руб./л). Дешевле Краснодара бензин можно купить в Майкопе (45,84 руб./л), Элисте (44,63 руб./л), Астрахани (44,79 руб./л), Волгограде (44,62 руб./л) и Ростове-на-Дону (46,38 руб./л). Такие данные публикует Федеральная служба государственной статистики.

Так, бензин марки АИ-92 на указанную дату в Краснодаре стоил 44,04 руб./л, марки АИ-95 – 47,75 руб./л, марки – АИ-98 – 52,39 руб./л, а дизельное топливо стоило 44,85 руб./л.

В Москве средняя цена на бензин на указанную дату составляла 46,34 руб./л, в Санкт-Петербурге – 45,76 руб./л, в Казани – 43,14 руб./л, в Екатеринбурге – 45,03 руб./л, в Новосибирске – 42,66 руб./л, во Владивостоке – 44,36 руб./л.

За период с 13 по 19 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в шести центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное – в Челябинске, где прирост цен составил 1,1%. Снижение цен на бензин отмечалось в Кызыле (на 1,5%), Иваново (на 0,2%) и Ярославле (на 0,1%).

Дмитрий Михеенко