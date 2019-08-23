Ремонтом дома Дягилева заинтересовалась лишь одна компания

На аукцион по отбору подрядчика для проведения работ по капитальному ремонту здания «Дом, в котором жил С. П. Дягилев» поступила только одна заявка. Как указано на сайте госзакупок, интерес к объекту проявило ООО «Пермстроймет». Заявка общества признана соответствующей требованиям 44-ФЗ и документации об аукционе.

Согласно техническому заданию, здание необходимо отремонтировать до 30 ноября 2019 года. Стоимость контракта составляет 14,7 млн руб.

Дом, в котором провел детские годы Сергей Дягилев, был построен в 1852 году и располагается на ул. Сибирской, 33. В настоящее время особняк является памятником истории местного значения.