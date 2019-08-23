Минтранс не знает, кто будет оператором железнодорожных перевозок по Крымскому мосту

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что сказать, кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту через Керченский пролив, пока «довольно сложно». Во время рабочей поездки в Севастополь он отметил, что движение поездов по мосту будет запущено в конце 2019 года, как и планировалось.

«Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано»,— приводит ТАСС слова господина Дитриха.

Напомним, строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведется в рамках ФЦП развития Крыма. Автомобильное движение по мосту было открыто в мае 2018 года. Железнодорожную часть моста планируют ввести в строй 9–10 декабря текущего года. Подрядчик работ — «Стройгазмонтаж». Стоимость госконтракта составляет около 230 млрд руб. Против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста, Евросоюз ввел санкции в июле 2018 года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Крымский мост добавил санкций».