Житель Барнаула получил условный срок за покупку шариковой ручки

Барнаульский суд назначил полтора года лишения свободы условно местному жителю, который обвинялся в покупке шариковой ручки со встроенной видеокамерой, сообщила представитель управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева

По материалам дела, весной 2019 года мужчина купил в одном из интернет-магазинов шариковую ручку, с помощью которой можно вести скрытую аудио- и видеосъемку. Использование подобных устройств, предназначенных для негласного получения информации, нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина. «В ходе предварительного следствия мужчина пояснил, что использовал ручку в качестве камеры слежения за женой, которую подозревал в измене»,— рассказала Людмила Рязанцева. Подсудимый полностью признал свою вину.

Илья Николаев