Coca-Cola создаст в Казани инфраструктуру для утилизации пластиковой упаковки

Казань станет первым в России городом с инфраструктурой для утилизации пластиковой упаковки от компании Coca-Cola. Соглашение было подписано во время мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу корпорации в РФ.

Согласно документу, в Казани в рамках стратегии «Мир без отходов» появятся контейнеры для сбора отходов эквивалентно объему полимерной упаковки от продукции Coca-Cola, которая была продана в городе в прошлом году. Все собранное вторсырье планируют отправлять на переработку на заводы-партнеры проекта. Кроме того, компания будет вести просветительскую работу с местными жителями.

"Ъ-Казань"