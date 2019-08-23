В Оренбуржье намолотили первый миллион тонн зерна

Аграрии Оренбургской области прошли рубеж в один миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сообщает региональное правительство.

Всего на сегодняшний день скошено 1,1 млн га, обмолочено 1,1 млн га, намолочено 1,7 млн тонн.

Лидерами по намолоту стали Адамовский (81,9 тыс. тонн), Бузулукский (66,1 тыс. тонн), Курманаевский (58 тыс. тонн) и Красногвардейский (45,1 тыс. тонн) районы. В областном правительстве отмечают лучшие результаты по урожайности в хозяйствах Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского районов, а также Абдулинского городского округа.

Ани Айвазян