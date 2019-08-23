Суд признал обоснованным иск банка «Траст» о признании банкротом Василия Пеганова

Арбитражный суд Башкирии счел обоснованными требования банка «Траст» о признании предпринимателя Василия Пеганова банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Сумма задолженности перед банком составляет 779,54 млн руб., из них 723,2 млн руб. — основной долг и 56,35 млн руб. — неустойка, следует из материалов суда. Финансовым управляющим должника назначен Владимир Емельянов (некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»).

Напомним, что в марте арбитражный суд Башкирии признал заявление банка о признании господина Пеганова банкротом необоснованным и прекратил производство. Однако в апреле 18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу «Траста» и направил дело на новое рассмотрение. Кассация оставила решение апелляционной инстанции в силе.

Василия Пеганова в предпринимательских кругах республики считают совладельцем уфимских ТСК «Центральный» и торгово-выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо».

Влада Шипилова