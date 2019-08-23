Саратовский экс-министр устроился на работу в подразделение Росстата

Бывший министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев стал исполняющим обязанности директора ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата). Ранее эту должность занимал Сергей Новиков, возглавивший Уфимский государственный авиационный технический университет.

Напомним. Господин Выскребенцев занимал должность министра с мая 2014 года по май 2018 года. Он написал заявление об отставке на фоне инцидента со служебным автомобилем, который попал на видео и был размещен на федеральных телеканалах. На видеозаписи было видно, как сотрудники ГИБДД останавливают автомобиль, за рулем которого находится нетрезвый, по мнению полицейских, водитель. В салоне машины спит пассажир, также, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем машины была сотрудница администрации Октябрьского района Саратова Мария Мищенко, а на заднем сиденье машины находился министр финансов Александр Выскребенцев. У водителя не оказалось с собой документов.

Марина Коовалева