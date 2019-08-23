ФК «Чайка» прокомментировал уголовное дело о влиянии на результат матча

В футбольном клубе «Чайка» прокомментировали информацию об уголовном деле, возбужденном полицией после матча клуба с новороссийским «Черноморцем». Заявление опубликовано в соцсетях песчанокопской команды.

В «Чайке» подтвердили, что 21 августа в офисе клуба прошла выемка документов. Отмечается, что уголовное дело после матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец» возбуждено в отношении неустановленных лиц. «О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК „Чайка“ в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось»,— сказано в заявлении.

В клубе подчеркнули, что по итогам расследования Российского футбольного союза в адрес руководства и игроков «Чайки» никаких претензий не выдвигалось.«В настоящее время расследование продолжается. ФК „Чайка“ заинтересован в тщательном, беспристрастном и объективном разбирательстве», — сказано в заявлении.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале „Ъ-Юг“ «Ставки сыграли против».

Кристина Федичкина