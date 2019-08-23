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Старший преподаватель ТИУ оштрафован на 2,5 млн рублей за взятки от студентов

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 2,5 млн руб. 29-летнего старшего преподавателя кафедры технологии машиностроения (институт промышленных технологии и инжиниринга) Тюменского индустриального университета (ТИУ). Его признали виновным по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) и ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки через посредника в значительном размере). Также суд запретил ему год заниматься преподавательской деятельностью.

По версии следствия, в январе 2019 года студенты-заочники сдавали госэкзамен и дипломную работу по профилю «Оборудование и технологии сварочного производства». Студенты через посредника обратились к старшему преподавателю с просьбой за деньги написать итоговую квалификационную работу и помочь в сдаче госэкзамена. Преподаватель за свои услуги запросил по 60 тыс. руб. с каждого, пообещав положительные оценки, как за сам государственный экзамен, так и за защиту дипломной работы. «Кроме этого, преподаватель получил взятки, не превышающие 10 тыс. руб,, за положительные оценки за сдачу курсовых работ по нескольким дисциплинам, которые он преподавал. В общей сложности ему было передано 942 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре Тюменской области. Там добавили, что также за дачу взятки осуждены 13 студентов, еще два уголовных дела рассматриваются в суде.

Это не первый случай коррупции в ТИУ. Ранее экс-проректор университета Александр Ошибков получил семь лет и шесть месяцев колонии общего режима по делу о превышении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Подробнее о деле Александра Ошибкова — в материале «Стратег из ТИУ не дошел до суда»

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