Мэрия Краснодара сносит киоск с шаурмой на Кооперативном рынке

Фото: администрация Краснодара

В четверг, 22 августа, начался демонтаж торгового павильона по продаже шаурмы на углу улиц Коммунаров и Гоголя. Это район Кооперативного рынка. Демонтаж ведут сотрудники МКУ «Службы спасения».

Начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий сообщил, что павильон был размещен на территории города с нарушением земельного законодательства. «Право собственности на участок было оформлено с предоставлением ложной информации о том, что объект — не временное, а капитальное строение. Через суд мы добились признания отсутствующим права собственности на земельный участок. После чего было издано постановление о демонтаже, на основании которого начат снос», - рассказал чиновник.

Также на этой неделе сотрудники МКУ «Службы спасения» снесли незаконный павильон площадью около 20 кв. м «Шаурма» на углу улиц Красная и Одесская. Ранее решение по сносу ларька по иску мэрии принял суд. За павильоном было признано отсутствующим право собственности на объект. Всего в текущем году в Краснодаре демонтировали 126 незаконных торговых объектов. В июле был снесен павильон «Шаурма» по улице Герцена.

Василий Хитрых