Белоруссия временно запретила ввоз рогатого скота из Новосибирской области

Белоруссия ввела временное ограничение на поставки в страну крупного рогатого скота из Новосибирской области. Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

«По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Новосибирской области Российской Федерации зарегистрирован случай заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом»,— говорится в документе.

Ограничения начнут действовать с 23 августа. Они накладываются на поставки крупного рогатого скота, а также диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных животных. Кроме того, временно запрещен ввоз в Белоруссию из Новосибирской области мяса и субпродуктов крупного рогатого скота.

Юлия Сасевич