Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин:

— Вопрос расширения логистической инфраструктуры Камчатского края является одним из основных для развития полуострова, и в этой связи наше эффективное взаимодействие с «Почтой России» играет действительно важную роль. Один из ключевых совместных проектов правительства Камчатского края и «Почты России» — возведение мобильных отделений почтовой связи в северных районах Камчатки. В прошлом году в рамках краевой программы установлены здания модульного типа в четырех населенных пунктах — селах Тиличики, Вывенка, Пахачи и Ильпырское. В этом году работа продолжается, и новые мобильные отделения связи появятся еще в нескольких поселках. Наша главная задача — повышение качества услуг для жителей Камчатки, и я рассчитываю, что совместно с «Почтой России» мы добьемся ощутимых позитивных изменений в этом направлении.