Глава Оханска находится в больнице после ДТП

Глава Оханска Дмитрий Байдин попал в серьезное ДТП. Как сообщает 59.ru, авария произошла днем в среду на 29-м километре автодороги Воткинск — село Кельчино (Воткинский район). Господин Байдин, управлявший Toyota Camry, врезался в «МАЗ» с полуприцепом. В настоящее время глава Оханска находится в реанимации.

Дмитрий Байдин родился в 1976 году. Окончил Пермский госуниверситет. Работал учителем в Дубровской средней общеобразовательной школе. В 2005–2015 годах являлся главой Дубровского сельского поселения Оханского района. В 2015–2018 годах занимал пост главы Оханского муниципального района. С 2018 года по настоящее время — глава администрации города Оханска.