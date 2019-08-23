Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений

Московская биржа временно остановила все операции по сделкам своп на зерновом рынке. Это связано с хищением из ответственных хранилищ зерна, которое выступает обеспечением по сделкам. Операции закрыты до разрешения проблемы.

«Мы свернули все операции по своп на зерновом рынке и сделали это быстрее, чем планировали. Весной я говорил, что свопы по зерновому рынку в календаре стояли до конца года, сейчас все позиции закрыты»,— сообщил журналистам финансовый директор Мосбиржи Максим Лапин (цитата по ТАСС).

Сейчас по факту хищений возбуждено уголовное дело, Мосбиржа подала документы на возмещение убытков. Кроме того, поданы иски о банкротстве контрагентов. «Мы решили вопросы по хранению зерна: минимизированы складские остатки, которые на нас были записаны, сейчас мы применяем инструменты восстановления»,— добавил господин Лапин. Резерв остается на заложенном уровне — 2,4 млрд руб., его не планируют расширять.

Напомним, чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. Это было связано с тем, что из-за пропажи зерна пришлось создавать резерв.

О том, как биржа расплатилась за украденное зерно, читайте в материале “Ъ”.