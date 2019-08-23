В Зауралье уволили директора экономического департамента и начальника управления защиты от ЧС

В Курганской области освобождены от занимаемых должностей директор департамента экономического развития региона Светлана Афанасьева и начальник областного управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сергей Кетов. Оба написали заявления об уходе по собственному желанию, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Исполняющим обязанности директора областного департамента экономического развития назначен Иван Смирных, ранее он занимал должность заместителя Светланы Афанасьевой и возглавлял управление развития рыночной инфраструктуры. Обязанности начальника управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности будет исполнять Станислав Носков, он руководил отделом защиты населения ведомства.