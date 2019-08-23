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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ   |  купить фото

Белоруссия сняла ограничение на ввоз птицы из Удмуртии

Белоруссия сняла ограничение на ввоз птицы из Удмуртии и Нижегородской области. Об этом сообщает «Belnaviny.by» со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии. Также частично были отменены указания по африканской чумы свиней для Ивановской, Белгородской и Московской областей.

Отметим, что в марте 2019 года Белоруссия запретила ввоз крупного рогатого скота из Удмуртии из-за узелкового дерматита. Под запрет ввоза также попали дикие, зоопарковые и цирковые крупные жвачные парнокопытные, кожевенное, рогокопытное, кишечное сырье и охотничьи трофеи от обозначенных животных.

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