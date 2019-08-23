Совладелец ПТК-30 Антон Коновалов попал под процедуру банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве совладельца строительной группы ПТК-30 Антона Коновалова. В отношении него введена процедура реструктуризации долгов сроком на пять месяцев. Задолженность господина Коновалова перед банком в размере 777 млн руб. включена в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов.

Ранее Антон Коновалов заключал мировое соглашение с кредитором ООО «Спортинвест» (правопреемник ООО «Торговая компания «Химметалл»), которое также намеревалось добиваться банкротства предпринимателя из-за 2,2 млн руб.

Антон Коновалов и его отец Владимир Коновалов владели компаниями строительной группы ПТК-30. Она объединяет несколько десятков связанных с ней компаний. В Новосибирске ПТК-30 построила жилые комплексы «Верхний город» и «Четыре мушкетера». В стадии строительства — «Времена года», «Деловой квартал», «Радуга» и «Ваш выбор». Два года назад ПТК-30 занимала верхнюю строчку рейтинга новосибирских застройщиков по объемам сданного жилья (данные ЕРЗ на 1 августа 2017 года).

Уголовное дело господ Коноваловых было возбуждено 8 февраля 2018 года по факту хищения денежных средств у дольщиков по адресу Волховская в Новосибирске (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, стройфирма «Виакон проект радуга», входящая в холдинг ПТК-30, продала полутора десяткам дольщиков квартиры, находившиеся в залоге у банков. Предполагаемый ущерб составил около 20 млн руб.

Подробнее о другом уголовном деле Антона Коновалова — в материале “Ъ-Сибирь” «Да не судим будет»

Илья Николаев