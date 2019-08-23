ЛУКОЙЛ определил «лучших по профессии»

C 19 по 21 августа состоялся Десятый конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии». Местом проведения соревнований по направлению «Нефтегазопереработка и нефтехимическое производство» стал Пермский нефтеперерабатывающий завод.

В профессиональных соревнованиях приняли участие представители 12 предприятий из разных регионов России и зарубежья. В течение двух дней участники проходили конкурсные испытания по следующим специальностям: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, лаборант химического анализа. Одновременно на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» компания «Инфраструктура ТК» определяла лучших сотрудников в номинации «слесарь КИПиА, приборист».

Открытие конкурса профмастерства состоялось на территории курорта Усть-Качка. Вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке ПАО «ЛУКОЙЛ» Рустем Гималетдинов поблагодарил пермяков за гостеприимство и пожелал всем командам честной борьбы. Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов отметил, что проведение таких значимых состязаний на пермской земле говорит о многом, и это доказательство, что «Пермнефтеоргсинтез» – лидер отрасли по переработке нефти.

– Важно, что к нам приезжает много гостей из других стран и регионов. Они знакомятся с краем, городом, узнают о его особенностях. Так рождаются новые связи, о нас узнают в разных уголках страны, что позитивно сказывается на имидже Прикамья. Конечно, не на последнем месте стоит обмен опытом между организациями, – прокомментировал Алексей Чибисов.

Генеральный директор предприятия Сергей Андронов напомнил, что самый первый конкурс профмастерства среди нефтепереработчиков прошел именно в Прикамье, и символично, что состязания вернулись на пермскую землю.

– Это сложное испытание. Залог успеха в нем – таланты, опыт, знания и командный дух. Чтобы стать лучшим по профессии, требуется большой вклад в саморазвитие. Пусть победит сильнейший! – напутствовал участников руководитель «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».