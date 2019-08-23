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В Курганской области ликвидировали региональный комитет по архитектуре и строительству

В Зауралье постановлением правительства комитет по архитектуре и строительству региона присоединили к департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Информация о реорганизации опубликована на официальном сайте комитета.

Как отмечается в документе о реорганизации, комитет упразднили в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти Курганской области. Областной департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ стал полным правопреемником ликвидированного ведомства. Все сотрудники трудоустроены в отделы департамента.

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