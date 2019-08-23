Следственный комитет начал проверку гибели рабочего на стройке ЖК «Город времени»

Рабочий упал с девятого этажа в шахту лифта на стройке многоквартирного дома на улице 50 лет Победы в Московском районе 20 августа 2019 года. На мужчине находился страховочный трос, но от полученных травм он скончался на месте. Нижегородское следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку происшествия. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти и строительно-техническая экспертиза.

В настоящее время на улице 50 лет Победы идет строительство жилого комплекса «Город времени» компании «Андор». В сообщении ведомства отмечается, что строитель трудился на объекте в составе бригады подрядной организации.

Анастасия Еремина