Жители Челябинской области проиграли суд по делу о незаконности свалки в Полетаево

Верховный суд РФ признал законной территориальную схему по обращению с отходами в Челябинской области, а иск жителей Сосновского района, пытавшихся доказать незаконность размещения полигона ТКО рядом с поселком Полетаево, необоснованным. Соответствующее решение вынесено 21 августа, сообщает пресс-служба министерства экологии региона. По данным ведомства, в ходе заседания истцы не представили доказательств нарушения экологических и градостроительных норм существования полигона.

Инициативная группа жителей Полетаево второй год пытается добиться отмены существующей терсхемы, ссылаясь на отсутствие у полигона соответствующей закону документации после увеличения его мощности и емкости. По мнению минэкологии, проведение строительной экспертизы требуется только в отношении третьей очереди объекта, которая на сегодняшний день не эксплуатируется и не строится. А при работе первых двух не изменяются конструктивные параметры – глубина, площадь, высота и объем объекта. В министерстве утверждают, что все экологические риски были надлежащим образом оценены при прохождении государственной экологической экспертизы.

По словам начальника управления экологического просвещения ведомства Виталия Безрукова, даже если территориальную схему отменят, полигон не перестанет функционировать, однако предусмотренные схемой потоки отходов будут нарушены, что повлечет «нарушение публичных интересов». «Челябинск уже пережил в прошлом году так называемый «мусорный кризис» и нового нам не нужно. Стоит обратить внимание на то, что Полетаевский полигон развивается, и на нем осенью откроются две дополнительные мусоросортировки, цех обработки отходов и цех по утилизации крупногабаритного мусора»,- заявил господин Безруков.