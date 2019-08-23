В Татарстане будут следить за людьми по силуэту

Компания NtechLab разработала новую технологию распознавания человека по силуэту и намерена в скором времени внедрить ее в ряде регионов России, в том числе и в Татарстане,передает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Минина.

Он заявил, что продукт будет готов в течение двух ближайших месяцев. Затем его начнут тестировать в российских регионах. Благодаря новой технологии можно будет не только идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города. По словам господина Минина, это может помочь при раскрытии преступлений.

«Например, в центре города украли велосипед, камера далеко, и мы не увидели лица, но при этом видели силуэт. Тогда мы можем отследить, как далеко человек ушел с велосипедом, составить его маршрут и проследить до точки, где есть камера, которая сможет распознать лицо», — говорит он.

Однако, по его словам, при распознавании людей по силуэту сложность возникает в технических особенностях городских камер, поскольку все они видят одного и того же человека по-разному. И новая технология должна решить эту проблему

"Ъ-Казань"