На АО «ЧМЗ» из Удмуртии начали переработку отходов уранового производства

На Чепецком механическом заводе в Глазове (ЧМЗ) стартовали опытно-промышленные работы по переработке отходов, образовавшихся за время производства тетрафторида урана. Это первый проект в России по переработке донных осадков хвостохранилища конверсионного уранового производства, сообщает пресс-служба предприятия.

Технология, предложенная специалистами ЧМЗ, позволит заводу выпускать концентрат полиураната аммония, который переработают и вернут в ядерный топливный цикл. Также из отходов уранового производства можно получить экологически чистый гипс для строительных работ. Проект полностью финансируется ГК «Росатом».

«В реализации первого проекта будет задействовано высвобожденное оборудование и корпуса уранового производства, сохранятся накопленные компетенции и рабочие места сотрудников химико-металлургического цеха по производству урана. Проект позволит ЧМЗ получить дополнительную выручку, провести компактизацию "хвостов" на заводе и снизить объемы накопленных отходов уранового производства почти на 70%. Приблизительная расчетная продолжительность проекта — 10-15 лет»,— отметил гендиректор ЧМЗ Денис Анищук.

Напомним, что производство по получению тетрафторида урана было остановлено в ЧМЗ в 2016 году в рамках проекта концентрации всего сублиматного производства в Топливном дивизионе Росатома на площадке АО «СХК». В ЧМЗ отметили, что ликвидация «ядерного наследия» первого атомного проекта остается одной из актуальных задач предприятия.