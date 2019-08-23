Экс-главу администрации Красносулинского поселения задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего главу администрации Красносулинского городского поселения Ростовской области Юрия Голубова задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159), сообщает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год Юрий Голубов заключал фиктивные контракты в сфере благоустройства и ЖКХ, в частности, они касались содержания дорог, освещения и озеленения. Сумма ущерба в сообщении не уточняется.

Юрий Голубов занимал пост главы администрации поселения с 2013 по 2018 год. До этого он был первым заместителем главы администрации.

Кристина Федичкина