В Ростовской области 30 многоквартирных домов отремонтируют в кредит

В 2019 году в Ростовской области 30 многоквартирных домов будут отремонтированы в кредит, об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как сказано в сообщении, всего на ремонт указанных домов потратят 96,79 млн руб., из них 57,74 млн руб. будут взяты в кредит. Из средств Фонда ЖКХ на поддержку капремонта планируют выделить более 10 млн руб.

Как рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, для получения кредита не требуется ни обеспечение, ни поручительство, ни подтверждение доходов жильцов. «Банк при рассмотрении заявки анализирует прежде всего размер и процент собираемости взносов на капитальный ремонт, так как это является основным источником погашения кредита. Поэтому главное условие — это высокий уровень собираемости этих платежей за последние месяцы»,— прокомментировал министр, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина