В Самаре развернули самый длинный в стране триколор

Департамент информационной политики Самарской области

В Самаре в День государственного флага РФ развернули самый длинный в стране триколор. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Бело-сине-красное полотно длиной 1012 м растянули на второй очереди волжской набережной от Полевого спуска до бассейна ЦСКА. Самый протяженный в стране триколор официально зарегистрирован в Книге рекордов России. После праздника километровый флаг стал экспонатом музея им. Алабина.

День государственного флага отмечается в России с 22 августа 1991 года.

Андрей Сазонов