Минобороны опубликовало исторические документы к 75-летию освобождения Кишинева

Министерство обороны России опубликовало мультимедийный проект к 75-летию освобождения Кишинева от немецких захватчиков. В нем содержатся различные исторические документы: схемы боевых и разведывательных действий, оперативные сводки, наградные листы.

Материалы посвящены Ясско-Кишиневской операции 20–29 августа. Ее проводили войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с силами Черноморского флота. Операция была направлена на то, чтобы завершить освобождение Молдавии и вывести из войны Румынию.

«Ключевые события Кишиневской операции августа 1944 года предстают в подробной схеме с порядком распределения войск на переднем крае, боевыми донесениями и докладами командующего 3-м Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина»,— отметили в министерстве.

Сообщается, что особое внимание интернет-пользователей может привлечь архивный документ, который содержит ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии. Он был выдвинут после освобождения города.