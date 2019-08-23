На переоснащение уральских паллиативных отделений выделено 380 млн рублей

В 2019 году на модернизацию паллиативных отделений в Свердловской области выделили более 380 млн руб. По данным департамента информполитики региона, получить паллиативную медицинскую помощь для взрослых можно 70 государственных медучреждениях, девять из них находятся в Екатеринбурге.

Круглосуточно помощь можно получить в 13 государственных медучреждениях и трех — федеральных, где есть 328 коек. Кроме того, помощь оказывается взрослым пациентам на дому двумя выездными бригадами.

«Мы не в силах вылечить пациентов в паллиативном состоянии, но можем облегчить проявления болезни, улучшить их физическое и психологическое состояние, в том числе организуя комфортную и безопасную среду, обеспечивая жизненно необходимым оборудованием. Наша цель – обеспечить такую помощь как в крупных, так и в небольших муниципальных образованиях области, постепенно мы её достигаем»,— подчеркнул свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков.