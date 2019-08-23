В Петербурге сократилось общее количество аптек

Крупнейшие аптечные сети сокращают свое присутствие в Петербурге. В частности, по данным RNC Pharma, за последний год сеть аптек ГК «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов», «Первая помощь») уменьшилась с 273 точек в первом полугодии 2018 года до 266 в первом полугодии текущего. В то же время сеть «Родник Здоровья» сократилась с 126 до 103 аптек, «Петербургские аптеки» — с 87 до 83, «Алоэ» — с 67 до 61 точек. Не сказался на общей динамике даже выход на петербургский рынок игроков из других регионов — московской сети «НеоФарм», самарской «Виты» и новосибирской «Мелодии Здоровья». В целом за шесть месяцев 2019 года общее количество аптек в городе уменьшилось на 1% (с 1706 до 1694), сообщает РБК.

При этом продажи медикаментов в Петербурге за указанный период времени увеличились на 4,7%. Возможной причиной такой тенденции аналитики называют рост популярности покупок через интернет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в течение 2019 года около сотни собственных аптек в Петербурге и Ленобласти намерен открыть второй по величине российский продовольственный ритейлер — ПАО «Магнит».