Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн по иску «Татнефти»

Украина обжаловала в Верховном суде России решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти» за потерю доли в «Укртатнафте», передает ТАСС.

Напомним, что в 1994 году акционеры «Татнефти» вместе с«Нафтогазом Украины» и структурами группы «Приват» вошли в капитал компании «Укртатнафта». На тот момент доля татарстанских акционеров составила 55,7%. Но в 2009 году они полностью потеряли долю в предприятии из-за решений украинских судов.

В 2014 году международный коммерческий арбитраж, куда обратились акционеры из Татарстана, постановил, что за потерю доли в «Укртатнафте» Украина должна компенсировать «Татнефти» $112 млн с процентами. Чуть позже Высокий суд Лондона также удовлетворил ходатайство татарстанской компании об исполнении решения международного арбитража. В феврале этого года иск «Татнефти» удовлетворил Арбитражный суд Ставропольского края. Также он постановил включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США и 3% до даты окончательной выплаты.

"Ъ-Казань"